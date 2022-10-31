قرار مهم من وزارة التعليم بشأن تدريس مادة الخط العربي للمرحلة الابتدائية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تدريس مادة الخط العربي بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

تجنب معلمي الخط العربي إهدار للمال العام

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتوجيه نحو الاستعانة بمعلمي الخط العربي (المعينون المتخصصون في تدريس الخط العربي) حال وجودهم بالمدارس التابعة للمديريات التعليمية في تدريس الخط العربي وذلك بالتنسيق مع معلمي اللغة العربية، مشيرا إلى أن تجنبهم يعد إهدارا للمال العام.

إسناد تدريس الخط العربي لمعلمي اللغة العربية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة عدم توافر معلم متخصص في تدريس الخط العربي يسند تدريسه لمعلمي اللغة العربية.

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل

وفي سياق آخر، يواصل طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي الحالي 2022/2022 بجميع المدارس على مستوي الجمهورية وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي:

- امتحانات شهر أكتوبر ليست مركزية وغير موحدة وفقا لجداول المديريات التعليمية.

- أسئلة امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل تتضمن كل ما درسه الطالب في شهر أكتوبر.

- موجه المادة هو المسئول عن وضع امتحانات النقل شهر أكتوبر .

- عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.