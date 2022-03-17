شعبة المخابز: اجتماع مع وزير التموين لتسعير العيش السياحي خلال أيام

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرف التجارية، إن أسعار الخبز السياحي لم تتغير وتباع بنفس أسعار الزيادة حتى الآن.

وشدد «غراب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على ضرورة السماح للمخابز البلدية المرخصة بإنتاج الخبز الحر، وطرحه للمواطن بسعر تكلفته الحقيقية، بجانب إنتاج الخبز المدعم، لأن ذلك سيعمل على توفير الخبز للمواطنين، خاصة ممن ليست لديهم بطاقات تموين وسيساهم في تخفيض سعر الخبز السياحي.

اجتماع مرتقب مع وزير التموين الأسبوع المقبل

وفي السياق ذاته، أعلن عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية عن اجتماع مرتقب مع وزير التموين بداية الأسبوع المقبل في مقر الوزارة لدراسة عدة سيناريوهات يتحدد على إثرها رغيف الخبز والذي لن يتعدى الـ 100 قرش.

وتابع، كما سيناقش الاجتماع المرتقب سعر توريد طن الدقيق للمخابز السياحي والسعر المحدد لرغيف الخبز السياحي.

وأوضح أن تسعيرة رغيف الخبز الحر مرتبطة بسعر طن الدقيق الذي ستورده وزارة التموين للمخابز، مؤكدًا أن هناك استقرارًا كاملا في الأسعار منذ أيام، على مستوى الدقيق والخبز ولكن بنفس السعر المرتفع.

تسعير الخبز الحر في صالح المواطن

واستبعد «حماد» دخول رغيف الفينو ضمن قرار تسعير العيش السياحي، وأوضح أن الشعبة في انتظار قرار تفويض رئيس الوزراء للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتسعير الخبز الحر، ليتم وضع المعايير المحددة للمواصفات والموازين.

كما أشار إلى أن تدخل الدولة في تسعير الخبز الحر، سيكون ذلك في صالح المواطن، وسيؤدي إلى استقرار سعره، لافتا إلى أن تسعير الخبر السياحي سيصدر خلال الأيام القادمة، كاشفا أن مدة التسعير ستستغرق 3 شهور فقط.