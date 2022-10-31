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خالد الفايد نجم «ذا فويس كيدز» يطرح أولى أغانيه «أنا حد جديد»

كتب:

محمود الرفاعى
10:12 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
خالد الفايد وهاني محروس

خالد الفايد وهاني محروس

طرح المنتج هاني محروس، أولى أغنيات نجم «ذا فويس كيدز»، الفنان خالد الفايد، تحت اسم «أنا حد جديد»، وذلك بعد نضوجه الفني والعمري، عبر القنوات الفضائية ويوتيوب وأشهر منصات الأغاني.

«أنا حد جديد» من كلمات منى عبد العزيز

«أنا حد جديد» من كلمات منى عبد العزيز، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، جيتار مصطفي أصلان، وكمنجة مصطفي العطار، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي صوره كريم الهاشمي وصور البوستر حسين باشا، ورؤية فنية هاني محروس وإنتاج nj music.

ويأتي الكليب ضمن ألبوم يضم 8 أغنيات جرى العمل عليها، مع المنتج هاني محروس على مدار أكثر من عام ونصف مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

الكليب يتضمن 8 أغنيات

خالد الفايد، كان أثار ضجة كبرى عند ظهوره في مرحلة «الصوت وبس» بالموسم الأخير من برنامج «ذا فويس كيدز»، إذ خطف أنظار الجميع بصوته القوي وإطلالته بالجلباب البلدي المصري، وتوقع الجميع صعوده للحلقة الأخيرة من التصفيات.

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