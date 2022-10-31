أبو الغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة العربية سيشارك بها عدد كبير من القادة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ القمة العربية سيشارك فيها عدد كبير من القادة، لذلك فهي تمثل زخمًا.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القمة معطلة على مدى 3 سنوات، وللمرة الأولى يجتمع القادة العرب في الجزائر، بعد مرور 3 سنوات على قمة تونس، لذا أصبح اللقاء يمثل زخمًا بعددٍ كبير من القادة.

الرئيس تبون متحمس لخدمة العرب

وتابع بأنّ هذا يمثل فرصةً للجميع: «تفاهمنا مع دولة الضيافة والرئيس تبون وهو رئيس متحمس لخدمة العرب ولديه ثقة في قدرة الجزائر على المساهمة الإيجابية لتحقيق شيء إيجابي للوضع العربي، واتفقنا أيضًا على عقد اجتماع تشاوري يوم 2 نوفمبر، إذ إنّ القمة ستنطلق 1 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسنبدأ بالاستماع ببعض الكلمات من رئاسة القمة السابقة ومن الرئيس عبدالمجيد تبون لاستلام المسؤولية من الجامعة العربية».

اليوم الثاني من القمة سيكون البداية الفعلية

واستطرد أنّه في اليوم التالي ستكون القمة الحقيقية: «أنا أراها في فرصتين، الفرصة الأولى الاجتماع التشاوري، وأن يلتقي القادة وهم يلتقون عادة في غرفة كبيرة، وهي كبيرة إلى الحد الذي لا يستطيعون فيه سماع بعضهم، ويلتقون مرة أخرى في لقاءات ثنائية مع بعضهم البعض إذا ما رغبوا كل في مسار اهتماماته، لكن هذه هي المرة الأولى منذ عقد على الأقل أن يلتقوا على مائدة عليها فقط الرئيس، ومعه وزير الخارجية ومستشار، وليس كامل الوفد ولا يوجد جدول أعمال يتحدثون في أي موضوع وهذه فرصة».