شعار «القاهرة الإخبارية» يزين برج القاهرة و«تايمز سكوير» بأمريكا في أولى لحظات انطلاقها

انطلق بث قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، وزيّن شعارها مبنى برج القاهرة وميدان تايمز سكوير في نيويورك، في أولى دقائق بثها.

أبرز القنوات الجديدة

وتعد «القاهرة الإخبارية» من أبرز القنوات الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتضم نخبة من الإعلاميين، وسلسلة كبيرة من المراسلين في مختلف عواصم البلاد.

إعلاميون بالقاهرة الإخبارية

وتضم قائمة المذيعين والإعلاميين بقناة القاهرة الإخبارية: خيري حسن، وجمال عنايت، وعادل حمودة، وحساني بشير، وكمال ماضي، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد أبو زيد، وأحمد بشتو، وهمام مجاهد، ومحمد جاد، وفادي غالي، وتامر حنفي، وأميمة تمام، وجمانة هاشم، وإيمان الحويزي، ودينا زهرة، ودينا سالم، وآية لطفي، وليلاس كافوزي، وفيروز مكي، ورغدة أبو ليلة، ومارينا المصري، ونهى درويش، ورغدة منير، وأمل الحناوي، وليندا عبد اللطيف، ومنى شكر، ورشا عماد، وهدى كمال، وشيرين غسان، وداليا أبو عميرة، وآية الكفوري، وشيماء الكردي، وداليا نجاتي.