كل ما تريد معرفته عن أحمد أبوزيد.. أول مراسل يظهر على شاشة «القاهرة الإخبارية»

بدأ المذيع أحمد أبو زيد، تجربة تليفزيونية جديدة، إذ كان أول المراسلين ظهورا على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من الجزائر، وتحدث عن القمة العربية.

وقال أحمد أبوزيد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن القمة العربية ستعقد تزامنا مع إطلاق فضائية القاهرة الإخبارية، وعشية إطلاق القمة على مستوى القادة بعدما بدأ قادة الدول العربية المشاركون في فعاليات هذه القمة بالتوافد على مطار الجزائر.

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، وجرى الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تردد 11747V.

من هو أحمد أبو زيد؟

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أحمد أبو زيد، بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية:

- مواليد المنوفية عام 1988

- حاصل على ليسانس حقوق

- التحق بالعمل في قناة «أون لايف» عام 2014

- انضم إلى قناة «إكسترا نيوز» عام 2018

- شارك في تغطيات إخبارية محلية وعالمية

- أوفد لعدد من الأحداث والقمم والفعاليات داخل وخارج مصر

مراسلون من غالبية دول العالم بالقاهرة الإخبارية

وتضم قناة القاهرة الإخبارية عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج، فضلا عن وجود مراسلين من غالبية دول العالم يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.