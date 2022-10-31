اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إشادات واسعة بانطلاقة قناة القاهرة الإخبارية

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 1 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

إشادات واسعة بانطلاقة «القاهرة الإخبارية».. هنا «عاصمة الخبر»

رئيس المجلس الأعلى للإعلام: وجودها ضرورة محليا وعربيا ودوليا.. ونحتاج إلى محتوى يتوافق مع قيم المجتمع

نشأت الديهي: حان الوقت لاستعادة الريادة الإعلامية

صفوت العالم: سترد على الشائعات وتحتفظ بدقة الخبر

نواب: «المتحدة» جعلت الحلم واقعا وستتربع على عرش الإعلام الإقليمي.. والقناة ستغير خريطة المحتوى

السيسي يطلق «شبكة الطوارئ»: كانت حلما والدولة ماضية في تنفيذ خطة الميكنة والحكومة الذكية

«التموين»: اتفاق بين الحكومة و«المركزي» للإفراج عن السلع من الموانئ والجمارك

و«الزراعة»: الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة والصويا خلال 5 أيام

الصفحة الثانية

«البترول»: يوم لمنافشة خفض انبعاثات الكربون في «قمة المناخ»

«حياة كريمة» تطلق سلسلة حوارات مجتمعية للاستماع لأهالي قرى الريف قبل تنفيذ المشاريع

انطلاق فعاليات التدريب المصري - الأردني «العقبة - 7»

وزير «الإسكان»: الدولة قدمت جميع التسهيلات للمشروعات السياحية

«المركزية العسكرية» تنظم حفل زفاف لـ102 شاب وفتاة

حظر تعاقد غير المسجلين بـ«الفاتورة الإلكترونية» في الجهات الإدارية

مدرسة بالشرقية تشارك في «ازرع شجرة»: بنوعي ولادنا

«التجارة»: فرص أمام الشركات البريطانية لتعزيز استثماراتها

الصفحة الثالثة

الحلم أصبح حقيقة.. «السيسي» يطلق «الشبكة الموحدة للطوارئ»: حماية ممتلكات ومواطنين

«الاتصالات»: قاعدة بيانات بـ«الذكاء الاصطناعي» وشاشات لنقل الحدث لغرفة التحكم المركزي

«التنمية المحلية»: الدولة تسعى لرقمنة الجهاز الإداري والارتقاء بخدمات المواطنين

مدير الإشارة بالقوات المسلحة: تحدد مكان المتصل آليا لأول مرة.. واستخدام تطبيقات التواصل المجانية للتطوير

الصفحة الرابعة

هنا «عاصمة الخبر».. إشادات واسطة بانطلاقة «القاهرة الإخبارية»

«التوطين بوابة التصدير».. ختام فعاليات الملتقى الأول للصناعة بمشاركة من الحكومة والمستثمرين

«التنسيقية»: جلسات نقاشية وورش عمل للاستماع إلى مطالب المواطنين

الصفحة الخامسة

في جلسة حوارية على «مساحة وطن» عبر تويتر.. الوطن تفتح ملف «انشقاقات الإخوان.. وصراع التنظيم على المال والنفوذ»

«انقسام التنظيم الإرهابي إلى 6 مجموعات في الخارج».. وتيار «الكماليين» يؤمن بضرورة حمل السلاح ضد الدولة.. ومجموعة عبدالمنعم أبوالفتوح قادت مخططا لإحياء الجماعة من خلال حزب «مصر القوية»

الدكتور محمد بشاري: المشروعات القومية التي أطلقها «السيسي» تهدف للتنمية الشاملة وتفريغ بيئة التطرف والعنف هي النجاح الثاني بعد الإطاحة بالتنظيم من الحكم برغبة شعبية

«الجماعة» تعاني من غياب الهوية ووصلت لمرحلة انهيار التنظيم.. و300 قيادي إخواني يعيشون في ترف و5 آلاف شاب إخواني لا يجدون ما يأكلونه ومنهم من ألحد

انشقاقات التنظيم في المنطقة تقود لتفكيكه وأصبح منبوذا ونحتاج إلى تجديد الخطاب الديني بمفهوم عقلي

الصفحة السادسة

قمة عربية في الجزائر وسط 3 أزمات عالمية

خبراء: قمة لم الشمل في بلد «المليون شهيد» تواجه تحديات عالمية وإقليمية

اللواء محمد أبوسمرة: مصر تقود الدبلوماسية العربية من أجل وحدة الصف.. ونأمل في توصيات تعزز صمودا

القيادي الفلسطيني: نأمل في دعم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الحالي

الصفحة السابعة

مصر والإمارات.. «قبلة» العالم لمواجهة تغير المناخ في «COP 27 وCOP 28»

السفير محمد العرابي: نحتاج صندوقا عربيا لدعم الدول المتضررة من الأزمات العالمية

وزير الخارجية الأسبق: «الأزمة الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ» تتصدر ملفات القمة

أحمد بوداود: القمة تأتي في ظرف دولي صعب

الإعلامي الجزائري: الحكومات العربية وافقت على «الصيغة الجزائرية» لحل الأزمة الليبية

مصر تتحرك وفق 3 قواعد أساسية هي السلام والاستقرار والتنمية.. وجهودها في هذا المجال ناجحة

الصفحة الأخيرة

حواري «الدرب الأحمر» عامرة بالمهن التراثية «أنت معلم»

«مجدي» 50 سنة خبرة في الأحذية والشنط: ما أقدرش أغير «جلدي»

تقطيع وتطعيم وصنفرة وطلاء.. مراحل اكتمال «الصدف»

من «الطشت للأنتيكات».. «عم محمد» 20 سنة في «كار النحاسين»

للأفراح وأعياد الميلاد.. ورشة «الحاج جابر» منورة بـ«الشموع»

يحلم بحظر الأكياس البلاستيكية: «عم عطية» بطل وسط «ورق»