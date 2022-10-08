جابر القرموطي يشيد بملف «الوطن»: أول جريدة تخصص عددا «في حب رسول الله»

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بعدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت، والذي يحتفي بمولد الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج مانشيت على قناة CBC: «لأول مرة جريدة يومية تخصص عددا كاملا للاحتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم».

وخصصت جريدة الوطن عددها الصادر اليوم السبت، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي، وهي المرة الأولى التي تحدث في الصحافة المصرية؛ للوقوف أمام هديه، والتمعن في سيرته وما تحمله من معانٍ ودلالات عظيمة.

وترصد «الوطن»، في هذا الملف شمائل الأخلاق المحمدية في كل مناحي الحياة، فعلى مستوى الأسرة كان النبس رقيقاً مع زوجاته حنوناً على أبنائه وأحفاده خادماً لأهله، وفس مجتمعه الذس بلّغ فيه الرسالة وأدى الأمانة، كان صديقاً وصاحباً ووفياً وراحماً للحيوانات، وحثّ على الأمانة والصدق وكلمة الحق وإتقان العمل والالتزام بالعقود، كما أرسى دعائم الديمقراطية ووضع ميثاقاً لحقوق الإنسان وتقبل الآخر.