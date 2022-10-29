جابر القرموطي يستعرض ملف جريدة الوطن حول مبادرة «ابدأ».. «عهد جديد بدعم رئاسي»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي ملف جريدة الوطن المنشور بعدد اليوم السبت حول مبادرة ابدأ لدعم الصناعة والذي يأتي تحت عنوان: «الصناعة ..عهد جديد بدعم رئاسي»، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

القرموطي يستعرض خبر مشاركة رئيسة وزراء إيطاليا في كوب 27

واستعرض القرموطي خبر منشور بعدد اليوم السبت حول زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لمصر، للمشاركة في قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، وذلك في أول خروج لها من بلادها بعد توليها منصب رئيس وزراء إيطاليا.

وقدم القرموطي حلقة كاملة عن مبادرة إبدأ وانتقل لأحد المصانع المتعثرة لاستعراض جهود المبادرة في إحياء المصنع مرة أخرى، كما تجول في بعض المصانع المشاركة في مبادرة ابدأ.

وتقدم جريدة الوطن في عددها الورقي الصادر اليوم ملف كامل عن الصناعة، ويحتوي على تقارير متميزة، بها آراء لعدد من خبراء الصناعة، والمختصين ومقالات رأي لبعض الشخصيات المهمة في مجال الصناعة، ويمكنكم مطالعة هذه الموضوعات في عدد السبت، أو قرائتها من هنــا.