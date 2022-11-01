توجيه مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي منازل

وجَّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات النقل لطلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرا إلى أن آخر موعد للتقدم للامتحانات منتصف ديسمبر، وآخر موعد لتسليم كشوف وأسماء الطلاب للإدارات التعليمية نهاية ديسمبر، ويكون مدير المدرسة مسؤولا مسؤولية كاملة من كل ما يتعلق بسلامة المستندات وصحة البيانات وأحقية الطالب في دخول الامتحان.

بحث بحالة الطالب بأحقيته للدخول بامتحانات المنازل

وأكدت المديريات التعليمية، على الإدارات التعليمية والمدرسة عدم قبول الطلاب المتقدمين على نظام المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، في حال وجود فواصل زمنية إلا بعد توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها، للقيام بعمل بحث حالة الطالب للحصول علي إفادة توضح أحقية الطالب للتقدم من عدمه (وذلك سواء لاستفادة لعدد مرات التقدم للثانوية العامة أو حصوله علي الثانوية العامة من قبل.

على المدرسة أخذ إقرار من الطالب وولي أمره بأن الطالب لم يسبق له الحصول على شهادة الثانوية العامة وفي حالة ثبوت عكس ذلك يلغي امتحانه دون أن يترتب على ذلك أثرا قانونيا من قبل الوزارة أو مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية والمدرسة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك.

سجل بأسماء الطلاب المتقدمين للمنازل

- إعداد سجل لطلاب المنازل يشمل (مسلسل، الاسم، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، اسم الوالد وصناعته، عنوانه، الديانة، والجنسية، واللغة الأجنبية الأولى والثانية، وورقم وتاريخ قسيمة السداد للرسم، النتيجة).

- ينشأ بأقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية سجل مماثل لكل مدرسة مختارة لعقد امتحان المنازل بها (كل مدرسة على حدة).

- بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التقدم على نظام المنازل للصف الأول الثانوي العام التقدم بالمستندات المطلوبة إلى المدرسة التابعة لإدارتهم التعليمية أو حسب سجل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو جواز السفر.

- تقوم المدارس بعمل إعلان في مكان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم لامتحان (منازل الصف الأول والثاني الثانوي).

- تحديد مكان لجان امتحانات المتقدمين فيما بعد قبل بداية الامتحانات في ضوء التعليمات الواردة والصالح العام علي أن يتم توقيع أقرار من ولي الأمر يقر فيه بقبوله بذلك وهو امتحان نجله في اللجنة التي يتم تحديدها من قبل المديرية.