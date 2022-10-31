أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: إثيوبيا ضربت بقوانين الأنهار عرض الحائط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الموقف المصري والسوداني لا يُمثل أي اعتداء على الطرف الأثيوبي، فالطرف الإثيوبي هو من مضى بقرار منفرد ببناء سد يهدد بتأثيرات على حصيلة الدولتين من المياه.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بقرار ذاتي قرر الطرف الإثيوبي أن يضرب بالقرار الدولي عُرض الحائط، فنهر النيل نهر دولي عابر للحدود، وأتصور أنّ العالم العربي رغم وجود سوابق من قرارات من الوزراء العرب بتأييد الموقف المصري، سيكرر هذا الدعم في هذه القمة.