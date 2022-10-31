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أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: السودانيون يقتربون من تحقيق التوافق بينهم

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:12 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
أحمد أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت

أحمد أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ السودانيين يقتربون من تحقيق التوافق فيما بينهم، وفي نهاية المطاف يجب أن تحدثَ انفراجةً، فالشراكة والوفاق مطلوبان.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يرى من التطورات في السودان أنّهم يقتربون من توافق ما، وهناك أمل أن تحدث انفراجةً تُرضي جميع الأطراف، وعليهم أن يفرقوا بين الواقع والمثالية.

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