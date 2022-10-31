اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر

التقى سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، اليوم، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، إذ أكدوا استمرار التعاون والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعزز التعاون العربي.

إمكانات اقتصادية متطورة للدول العربية

وأشاد الوزراء خلال لقائهم بمستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزارية المعنية في الدول الثلاث خلال الفترة الماضية؛ تحقيقا للتكامل الاستراتيجي ضمن إطار الآلية، وأكّدوا ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية.

مواصلة الشراكة بين مصر والعراق والأردن

وشدّد شكري والصفدي على مُواصلة دعم مصر والأردن للعراق الشقيق وأمنه واستقراره ركيزةً أساسية لأمن واستقرار المنطقة، وحماية الأمن القومي العربي.

وهنّأ الوزيران نظيرهما العراقي بتشكيل الحكومة العراقية، وأكدا التطلع لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.