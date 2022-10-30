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مصر تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد

مصرع 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين في الحادث

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سحر المكاوى
11:32 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

كما تقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بصادق تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصرع 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين في الحادث

كان قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أعلن أمس أنّ انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد، أسفر عن مصرع 9 مدنيين، وإصابة 13 آخرين.

 

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