إخماد حريق نشب داخل سوق «أبو دشير» الشعبي في العراق

أخمدت السلطات العراقية، حريقا اندلع داخل سوق «أبو دشير» الشعبي بالعاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكان اندلع حريق، مساء أمس الخميس، داخل السوق الشعبية الواقعة جنوبي العاصمة العراقية «بغداد»، وقال مصدر أمني، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الحريق اندلع، داخل «سوق أبو دشير للبالات».

استنفار فرق «الدفاع المدني» لمنع انتشار الحريق إلى أرجاء السوق التجاري الكبير

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان، إن الفرق، أخمدت حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك التجارية مشيدة من «ألواح السندويج بنل» سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في سوق «أبو دشير» الشعبي.

وأضاف «الدفاع المدني»، أن فرقها استنفرت لمنع انتشار الحريق إلى أرجاء السوق التجاري الكبير رغم ضيق الممرات وتعذر دخول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وفي وقت سابق، أشار مصدر أمني عراقي، إلى توجيه فرق إسناد من قبل الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

اندلاع حريق داخل بناية تجارية وسط «بغداد»

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية «الدفاع المدني» بالعراق، اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية وسط «بغداد»، مشيرة في بيان، إلى أن الحريق اندلع في منطقة «ساحة النصر».

كما أخمدت مديرية «الدفاع المدني» العراقي، حريق اندلع بمحرقة للمخلفات الطبية في «مستشفى الحسين التعليمي» بمحافظة المثنى، واشاتر المديرية العراقية، إلى أن سبب الحادث كان نتيجة تسرب وقود الجاز المشغل للمحرقة

وفي 11 مارس الماضي، لقى 6 أشخاص مصرعهم، جراء اندلاع حريق بسبب تماس كهربائي ضمن «مجمع الحوانيت» بمنطقة الحرية وسط العاصمة العراقية «بغداد»، وقال مصدر أمين عراقي، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن من بين الضحايا أطفال.