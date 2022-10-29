وزير الخارجية يشارك في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم

يشارك سامح شكري وزير الخارجية، على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، التي تقام على هامش القمة العربية المقررة بداية شهر نوفمبر.

سامح شكري يشارك في الجلسة التشاورية المغلقة

وسيتولى شكري النظر في جدول الأعمال ومشروعات القرارات المطروحة على القمة العربية بالجزائر، فضلًا عن مشاركته في الجلسة التشاورية المغلقة التي سيعقدها الوزراء صباح غدا الأحد.

تعزيز آليات العمل العربي المشترك

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن انعقاد القمة العربية بعد انقطاع دام لأكثر من عامين يكسبها أهمية خاصة، لا سيما لكونها تنعقد في ظل ظروف دولية بالغة الدقة، وتحديات جسام تقتضي تعزيز آليات العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية من أجل مواجهتها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.

ووصل سامح شكري وزير الخارجية، أمس الجمعة، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر 2022 بالجزائر.