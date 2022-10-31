نائب مدير المحطة النووية لـ قصواء الخلالي: ما يحدث في مصر إنجازات غير مسبوقة

قال المهندس خالد عطية النائب الأول لمدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، إنّ المشروع عبارة عن 4 وحدات طاقة نووية على أساس المفاعل الروسي بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة، بواقع 4800 ميجا وات كقدرة إنتاجية للمحطة بالكامل.

عطية: انتقلت مصر من دولة تخطط لبناء محطة نووية لدولة تنشئ المحطة

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «في الوحدة الأولى، تم الحصول على إذن الإنشاء في 30 يونيو الماضي، وتم تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في 20 يوليو هذا العام، وبذلك انتقلت مصر من دولة وافدة تخطط لبناء محطة نووية إلى دولة تنشئ محطة نووية على أرض مصر».

الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية

وتابع النائب الأول لمدير مشروع المحطة النووية بالضبعة: «الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة ستتم وفق المخطط لها في 19 نوفمبر 2022 بالتزامن مع عيد الطاقة النووية، ما يحدث على أرض مصر إنجازات غير مسبوقة وتتم على أرض مصرية».

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي: «في 19 نوفمبر سنوافيكم بالتفاصيل من هناك، مثلما تابعنا الصبة الخرسانية في الوحدة الأولى، وفي المدى الزمني المخطط وبشكل آمن سيكون لدينا إضافة كبيرة للطاقة في مصر، ومصر تنتقل من حال إلى حال أكثر تقدما وإفادة للمصريين بمعايير الأمان العالمية».