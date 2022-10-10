خطوات التقديم في وظائف محطة الضبعة النووية 2022.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، وظائف محطة الضبعة النووية، بالإضافة لوظائف أخرى للشباب، ونشرت مقطع فيديو يوضح تفاصيل تلك الوظائف المتاحة للشباب وكيفية التقديم عليها بالنسبة للراغبين في ذلك.

وكشفت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم، عن توافر 1000 فرصة عمل للشباب في العديد من التخصصات برواتب مجزية، ويأتي هذا الإعلان عن وظائف محطة الضبعة النووية 2022 من قبل وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.

وظائف محطة الضبعة النووية 2022

ويجري قبول المتقدمين لشغل وظائف محطة الضبعة النووية 2022 حسب التخصص ودرجة الخبرة، ويتم توفير مزايا أخرى من التأمين الصحي والاجتماعي وانتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن المهن المطلوبة للعمل بالشركات العاملة بشمروع محطة الضبعة النووية، تشمل التخصصات التالية:

7 رؤساء عمال إنشاءات

10 رؤساء عمال

122 عاملا مساعدا

238 عامل خرسانة

462 نجارا مسلحا

86 عامل لحام

85 عامل تركيب هياكل خرسانية

45 نجارا

16 فني ميكانيكا

7 عمال ربط

كيفية التقديم في وظائف نحطة الضبعة النووية 2022

ونوهت وزارة القوى العاملة، بأنه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص، الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة واتباع الخطوات التالية:

- الضغط على اختيار فرص عمل مشروع الضعبة

- النقر على التقديم على فرص العمل

وبعدها يجري تسجيل البيانات المطلوبة من الاسم وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والتخصص والمهنة.

وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، على التنسيق مع شركتي تريست روسيم، ونيكيمت أتوم ستروى العاملة في مشروع المحطة النووية؛ لتوفير فرص العمل للشباب.