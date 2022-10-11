وظائف خالية في محطة الضبعة النووية.. مرتبات تصل لـ14 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف محطة الضبعة النووية، والتي أعلنتها وزارة القوى العاملة أمس الاثنين عبر موقعها الرسمي، موضحة أنه على الراغبين في اللالتحاق بتلك الوظائف إرسال بياناتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وظائف محطة الضبعة النووية

وتضمن بيان «القوى العاملة» الإعلان عن وظائف شاغرة في الشركتين المنفذتين لمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

- رئيس عمال إنشاءات، 7 أشخاص، براتب 14 ألف جنيه.

- رئيس عمال، 10 أشخاص، براتب 12 ألف جنيه.

- عامل مساعد 122 فردا، براتب 8 آلاف جنيه، في حالة وجود شهادة، وفي عدم وجود شهادة راتب 7 آلاف جنيه.

- 238 عامل خرسانة، 462 نجار مسلح، 86 عامل لحام، 85 عامل تركيب هياكل خرسانية، 45 نجار، 16 فني ميكانيكا، 5 عمال ربط، وذلك برواتب 11 ألف جنيه في حال حصول العامل على شهادة، و8 آلاف جنيه دون شهادة.

مميزات وظائف محطة الضبعة النووية

وتضمن الإعلان عن وظائف محطة الضبعة النووية توفير امتيازات أخرى منها:

- توفير إقامة

- تخصيص 3 وجبات يومية

- انتقالات من موقع العمل إلى مكان الإقامة

- تأمين اجتماعي

- تأمين طبي خاص بالشركة

- توفير مهام السلامة والصحة المهنية.