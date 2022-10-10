تفاصيل 1000 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية.. رواتب مجزية ومزايا اجتماعية

وفرت وزارة القوى العاملة، 1000 فرصة عمل للشباب في محطة الضبعة النووية، في تخصصات مختلفة برواتب مجزية، حسب التخصص ودرجة الخبرة، فضلا عن مزايا أخرى بينها «تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل الانتقالات من أماكن الإقامة»، وذلك بالتنسيق مع الشركات العاملة في المحطة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، المهن المطلوبة بالشركات العاملة في محطة الضبعة النووية، وتشمل «رئيس عمال إنشاءات، وعمال مساعدين، وعمال خرسانة، ونجار مسلح، وعمال لحام، وعمال تركيب هياكل خرسانية، ونجارين، وفني ميكانيكا، وعمال ربط».

فرص العمل في محطة الضبعة النووية

وطالبت الوزارة، الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي: www.manpower.gov.eg، واتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات من هنا.

https://youtu.be/IrBnDRMW09Y

وظائف بالتنسيق مع شركتي «تريست روسيم» و«نيكيمت أتوم ستروي»

يذكر أنّ وزارة القوى العاملة، نسقت من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، مع شركتي «تريست روسيم»، و«نيكيمت أتوم ستروي»، العاملة في مشروع المحطة النووية، لتوفير الفرص للشباب المصري الراغب في العمل.