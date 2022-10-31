عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: ليس لدينا قيود.. وسقفنا الدستور فقط

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا كنا نحارب عدوا داخليا ما بين بنية تحتية بحاجة للتغيير وعدم وجود تنمية حقيقية، وهو ما تم تغييره خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من تأثر العالم كله خلال الأعوام السابقة بتفشي وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

أميرة صابر: ليس لدينا خطوط حمراء.. وآرئكم ستصل

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مشاركتها في ندوة وجلسة مناقشة واستماع لأهالي بني سويف ضمن الحوار الوطني، والتي جاءت برعاية تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، في حضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، «حضرنا هنا للاستماع إليكم ونقل آرائكم ومقترحاتكم، وليس لدينا قيود أو خطوط حمراء، نحن جميعا نشارك في حوار وطني سقفه الوحيد هو الدستور».

أميرة صابر: نستهدف تعزيز التواصل مع المواطنين

وتابعت أن الهدف من الندوة تعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى بكل شفافية وإيصالها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف على هذه المشكلات وتلك الرؤى ووضعها في الاعتبار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للحوار الوطني، وتوجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة في بني سويف

ونظمت اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسين، بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، ندوة وجلسة نقاشسة ضمن مجموعة من الفعاليات التي تنظمها وتتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.