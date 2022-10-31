التنسيقية تلتقي قيادات وطلاب جامعة طنطا ضمن جولات الحوار الوطني

عقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور قيادات وطلاب الجامعة، في قاعة المؤتمرات بالجامعة، اليوم الأحد، وجاء اللقاء تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي.. من ستوكهولم إلى شرم الشيخ»، وذلك في إطار الجلسات النقاشية التي تعقدها التنسيقية استعداد للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة طنطا: ندعم الجهود والمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز عمل المناخ

وأكد رئيس جامعة طنطا، خلال كلمته، أن الجامعة تحرص دائما على دعم الجهود والمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني.

وأضاف أن بناء منظومة الوعي القومي لدى الأفراد والمؤسسات والحوار البناء لكافة أطياف المجتمع في القضايا المحورية الرئيسية لأبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمبني على المصارحة والشفافية والتكامل المؤسسي، هو الركيزة الرئيسية لتحقيق المستهدفات التنموية على المستوى الوطني وتحسين الحالة المعيشية للأفراد والمواطنين مع تعزيز قيم العدالة والحماية الاجتماعية لكافة الفئات.

الوفد: الحوار يخلق مساحات مشتركة تسع جميع فئات المجتمع

وتحدث وفد التنسيقية عن أهمية الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة تسع جميع فئات المجتمع، وأشاروا إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة المستويات وخاصة المستوى البيئي، كما تم استعراض الآثار السلبية للتحديات المناخية وجهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة تلك التحديات، في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وحرص وفد التنسيقية خلال اللقاء على إجابة تساؤلات الحضور من الطلاب وقيادات الجامعة، فضلاً عن مناقشة العديد من المحاور والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في كافة المجالات، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والحرص الشديد على توفير منصات للشباب لمشاركة مقترحاتهم والتعبير عن آرائهم وإشراكهم في الحوار الوطني، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.

وفي نهاية اللقاء توجهت التنسيقية بالشكر للجامعة على إتاحة الفرصة لخلق منصة حوارية للنقاش الهادف ودعوة جميع الحضور لمتابعة جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .ضم وفد التنسيقية كلا من النائب عمرو درويش، والنائبة دعاء العريبي، والنائبة نشوى الشريف، أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء «التنسيقية»: مؤمن سيد، ومحمد عز الرجال، ومحمد عبد الجليل، وماجد الفقي، وعمرو البنا، وداليا الطحلاوي.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.