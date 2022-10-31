تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة نقاشية مع أهالي بني سويف لدعم الحوار الوطني

انطلقت، منذ قليل، جلسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحافظ بني سويف، ضمن «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، بمشاركة عدد كبير من أهالي المحافظة ومحافظ الإقليم للاستماع لآراء أهالي المحافظة حول القضايا المثارة وذلك ضمن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفد من التنسيقية والنواب يشارك في الحوار الوطني ببني سويف

شارك في اللقاء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ووفد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

أهالي بني سويف يشاركون في الحوار الوطني

حضر اللقاء العديد من أهالي محافظة بنى سويف من مختلف قرى المحافظة بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات المختلفة ومقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من التنفيذيين بمحافظة بنى سويف.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق سلسة من الجلسات النقاشية مع المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

محافظ بني سويف يرحب بالحضور من تنسيقية شباب الأحزاب وأهالي المحافظة المشاركون في الحوار

ورحب محافظ بني سويف خلال كلمته بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحضور من المواطنين قائلا: «الجميع هنا من أجل الحوار معكم والسماع لآرائكم ومقترحاتكم».