أهالي القليوبية خلال جلسات التنسيقية حول الحوار الوطني: كل الدعم للدولة

أعرب مواطنو محافظة القليوبية في مدينة طوخ وقرية نامول عن دعمهم الكامل للدولة المصرية والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم لكل خطوات الدولة والمشروعات الكبرى، خاصة في ظل الشعور بالتطور الكبير الذي تشهده القري المصرية في إطار ومنها مبادرة حياة كريمة مطالبين بضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

حوار وطني يشمل كل المصريين

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمدينة طوخ وقرية نامول، بحضور شباب وقيادات المركز والأحزاب السياسية والنواب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، وأميرة العادلي وإيمان الألفي عضوتي مجلس النواب، الذين أكدوا أن التنسيقية تنظر إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره حوارا مجتمعيا يجب أن يشمل كل المصريين في كل القطاعات.

وأشاروا إلى أن الهدف من هذه الجلسات الاستماع إلى كل متطلبات المصريين من الحوار على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تضم جلسات الحوار الوطني المعارضة والمؤيدين.

إشادة بوعي المصريين

واكد النواب المشاركون في الجلسة ان القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الساعات الماضية كانت ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي وثبات الأسعار، وهي قرارات كانت ملحة لمواجهة أثار تحرير سعر الصرف مشيدين بالوعي الذي لمسوه خلال جولاتهم ولقاءاتهم مع المواطنين وعلمهم بكل الأخطار التي تحيط بالبلد وحملات التحريض التي يقوم بها مجموعة من الخونة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات. ‏