بالورود.. جنات تشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية بـ«مسا الجمال»

صعدت منذ قليل النجمة جنات لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة على نغمات أغنيتها الشهيرة «مسا الجمال».

وشكرت جنات الجمهور عقب الانتهاء من فقرتها وقدمت الشكر لكل حاضري الحفل، وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، والدكتورة جيهان مرسي مدير المهرجان، ومن المقرر أن تقدم جنات في الحفل مسا الجمال وأكتر من سنة واسمع كلامي وغاب القمر وعلى فكرة وحب امتلاك وخيط ضعيف وبلاش تفارق والطفلة البريئة واوعى واحشني وانت عمري والبادي أظلم واللي بيني وبينك.

مهرجان الموسيقى العربية

وقبل صعود جنات على المسرح سبقها المطرب اللبناني ملحم زين، ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، من المقرر أن ينتهي في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، بحفل للفنانة السورية أصالة نصري، ويسبقها بيوم حفل غنائي كبير للفنان محمد منير للمرة الثانية في تاريخه بالمهرجان.