جنات لـ«الوطن»: أشدو لشادية ووردة فى حفلي بالموسيقى العربية

أعربت الفنانة جنات، عن سعادتها البالغة للمشاركة من جديد فى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاقها بعد غد في دار الأوبرا المصرية.

جنات: جدول أغنياتي متوازن فى الحفل

أوضحت جنات لـ«الوطن»، أنها تحضر جدول رائع ومتوازن بين الأغنيات الجديدة والقديمة في الحفل، منها أغنيات تشدو بها لأول مرة.

كما كشفت انها ستشدو في الحفل، عدد من الأغنيات التراثية لكبار نجوم الغناء المصري والعربي، أمثال وردة وشادية وأم كلثوم، لكي يحدث تفاعل كبير بينها وبين الجماهير ذات الأعمار المختلفة الحاضرة في الحفل.

من المقرر أن يقام حفل جنات في الساعة الثامنة مساء الاثنين 31 أكتوبر، على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، يسبقه فاصل غنائي للمطرب اللبناني ملحم زين، ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

أصالة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى الثالث من نوفمبر

وفي الليلة ذاتها من المهرجان، في السابعة مساء على المسرح الخارجي، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية، من المقرر أن ينتهي في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، بحفل للفنانة السورية أصالة نصري، ويسبقها بيوم حفل غنائي كبير للفنان محمد منير للمرة الثانية في تاريخه بالمهرجان.