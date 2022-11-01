«المالية»: صرف مرتبات نوفمبر الحالي على مدار 5 أيام

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين والموظفين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة على مدار خمسة أيام تبدأ من الخميس الموافق لـ24 نوفمبر الحالي وتنتهي من الصرف يوم الأربعاء الموافق لـ 30 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لكتاب دوري صادر من وزارة المالية في نهاية شهر سبتمبر الماضي حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين موظف وعامل بـ66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تتبع الجهاز الإداري للدولة.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر 2022 يوم الخميس الموافق لـ 24 نوفمبر الجاري ثم تتوقف عن الصرف يومي الجمعة والسبت نظراً للعطلات الأسبوعية ثم تواصل الصرف يوم الأحد الموافق لـ 27 نوفمبر من نفس الشهر.

وبحسب الكتاب الدوري حددت وزارة المالية ثلاثة أيام لصرف مرتبات نوفمبر 2022 لجميع الموظفين بالدولة أيام الاثنين الموافق لـ 28 نوفمبر ثم الثلاثاء الموافق لـ29 نوفمبر على أن تختتم عمليات صرف المرتبات يوم الأربعاء الموافق لـ 30 نوفمبر الجاري.

وتتيح وزارة المالية صرف المرتبات عبر ضخها في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.