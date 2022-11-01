ريهام عبدالحكيم تروج لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية: مستنياكو

روَّجت مطربة الأوبرا ريهام عبدالحكيم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية.

ونشرت ريهام عبد الحكيم صورتها بجوار البوستر الدعائي لها داخل دار الأوبرا المصرية وعلقت عليه قائلة: مستنياكوا في حفل مهرجان الموسيقي العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً مين جاي.

مهرجان الموسيقى العربية

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي أسهمت بجهودها في إتاحة مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.

وضمت الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، عددا كبيرا من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.