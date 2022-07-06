رئيس التحرير

محمود مسلم

ريهام عبدالحكيم بعد صلاة الجنازة على والدتها: «هتوحشيني أوي»

كتب:

أية محسن
04:05 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
ريهام عبدالحكيم

ريهام عبدالحكيم

سيطرت حالة من الحزن على الفنانة ريهام عبدالحكيم، بعد انتهاء صلاة الجنازة على والدتها الراحلة، ودفنها في مقابر الأسرة.

وزيرة الثقافة تنعى والدة ريهام عبدالحكيم

وودعت الفنانة ريهام عبدالحكيم والدتها إلى مثواها الأخير، قائلة: «هتوحشيني أوي»، بينما قدّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تعازيها للفنانة الشابة، قائلة: «البقاء لله، شدي حيلك».

يذكر أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم، حضرت جنازة والدة الفنانة ريهام عبدالحكيم، حيث شيّع الجثمان اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة والدة الفنانة ريهام عبد الحكيم

يذكر أنّ الفنانة ريهام عبدالحكيم أعلنت وفاة والدتها أمس عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

اقرأ المزيد:

مروة ناجي بديلة لـ ريهام عبدالحكيم في حفل ذكرى محمد الموجي

وفاة والدة ريهام عبدالحكيم بعد صراع مع المرض

انهيار المطربة ريهام عبدالحكيم بعد وصول جثمان والدتها لمسجد الحصري

وصول إيناس عبدالدايم وزير الثقافة جنازة والدة ريهام عبدالحكيم
بقلم أية محسن