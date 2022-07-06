ريهام عبدالحكيم بعد صلاة الجنازة على والدتها: «هتوحشيني أوي»

سيطرت حالة من الحزن على الفنانة ريهام عبدالحكيم، بعد انتهاء صلاة الجنازة على والدتها الراحلة، ودفنها في مقابر الأسرة.

وزيرة الثقافة تنعى والدة ريهام عبدالحكيم

وودعت الفنانة ريهام عبدالحكيم والدتها إلى مثواها الأخير، قائلة: «هتوحشيني أوي»، بينما قدّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تعازيها للفنانة الشابة، قائلة: «البقاء لله، شدي حيلك».

يذكر أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم، حضرت جنازة والدة الفنانة ريهام عبدالحكيم، حيث شيّع الجثمان اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة والدة الفنانة ريهام عبد الحكيم

يذكر أنّ الفنانة ريهام عبدالحكيم أعلنت وفاة والدتها أمس عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».