وفاة والدة ريهام عبدالحكيم بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة ريهام عبدالحكيم وفاة والدتها بعد صراع مع المرض. وقالت ريهام عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.. اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وكانت الفنانة ريهام عبدالحكيم قد أحيت حفلا مؤخرا في مدينة السويس.