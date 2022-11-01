حفل جنات على شبكة تليفزيون الحياة يتصدر تريند «تويتر»

احتل هاشتاج «جنات» قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد انتهاء حفلها بدار الأوبرا المصرية والذي أذيع حصريًا عبر شبكة تلفزيون «الحياة».

وانتشرت آلاف التعليقات على أداء المطربة جنات، كما انتشرت آلاف الصور على موقع «تويتر» تفاعلًا مع الحفل المميز الذي قدمته جنات.

إشادات بحفل جنات.. «في حتة تانية خالص»

آلاف التعليقات القصيرة حول أداء جنات مثل «فيه تألق بيحصل من جنات على قناة الحياة ..عالمية بجد..مهما قالوا جنات صوت وجمال فوق الوصف..اللي مش بيشوف حفلة جنات بجد فايته كتير بجد صوت وإحساس وقفة مسرح وطلة قمر أوي بشكل وبتغني القديم والجديد حلوة حلاوة وده صعب جدا ونادر لما يجتمع في الزمن ده..جنات في حتة تانية خالص».