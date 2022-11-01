زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بالقرب من «كالابريا» الإيطالية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الاثنين، بالقرب من سواحل منطقة «كالابريا» بجنوب البلاد، فيما لم يسفر الزلزال عن وقوع أي أضرار.

مركز الزلزال وقع على عمق 286 كيلومترا

وشعر بالزلزال سكان «كامبانيا» و«بازيليكاتا» في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «المعهد الوطني لفيزياء الأرض» الإيطالي، إن مركز الزلزال وقع على عمق 286 كيلومترا.

وفي 22 سبتمبر الماضي، ضربت هزة ارضية تراوحت قوتها بين 3.9 إلى 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة جنوة الواقعة شمال غربي البلاد، فيما لم تعلن السلطات الإيطالية في ذلك الوقت عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.

وقال السلطات في جنوة، إن العديد من الإيطالييين في وسط المدينة شعروا بالزلزال. وفي 18 ديسمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مدينة ميلانو الواقعة شمال البلاد، فيما لم تسفر الهزة الارضية عن وقوع إصابات أو أضرار.