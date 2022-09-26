زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة تخت في إيران

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، ضواحي مدينة تخت في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، وقال مركز «رصد الزلازل» الإيراني، إن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و55 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 18 كم من سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

«رصد الزلازل» الإيراني: عدم ورود أي تقارير بشأن خسائر الزلزال

وأشار«رصد الزلازل» الإيراني، إلى عدم ورود أي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وصباح أمس الأحد، تعرضت مناطق في محافظة «كرمان» جنوب شرقي إيران، إلى زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال مساعد رئيس هيئة الطوارئ لدى محافظة «كرمان» الإيرانية، مهرداد كريمي، إن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر.

وأشار مركز «رصد الزلازل» الإيراني، إن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في ضواحي مدينة «راور» شمال المحافظة، وفقا لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.

بؤرة الزلزال كانت على عمق 9 كيلو متر

وأوضح «رصد الزلازل»، أن بؤرة الزلزال، كانت على عمق 9 كيلو متر وعند التقاء خطي الطول الشرقي 57.35 والعرض الشمالي 31.56 درجة.

وفي 2 يوليو الماضي، ضربت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 على مقياس ريختر مناطق بمحافظة «هرمزجان»، فيما قال المحافظ، مهدي دوستي، في ذلك الوقت، إن الزلازل القوية والعشرات من التوابع الزلزالية أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وفي 25 يونيو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، إيران، فيما قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.