بعد زلزال السبت.. هزة ارتدادية تضرب مقاطعة جويسان وسط كوريا الجنوبية

ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة جويسان بوسط كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في أعقاب زلزال بقوة 4.1 درجة يوم السبت الماضي.

الهزة الارتدادية وقعت على عمق 14 كيلومترًا

ووقعت الهزة الارتدادية في شمال شرق جويسان بمقاطعة تشونجتشونج الشمالية في الساعة 2:07 من صباح اليوم الثلاثاء، على عمق 14 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «يونهاب»، إلى وقوع 21 هزة ارتدادية منذ زلزال يوم السبت الماضي.

وقال مقر «القيادة المركزية لمكافحة الكوارث»، إن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر حتى الآن.