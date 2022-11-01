حديقة فريال التاريخية ببورسعيد.. مقصد الملوك وزوار المحافظة

مثّلت حديقة فريال التاريخية ببورسعيد مقصدًا لملوك العالم في حفل افتتاح قناة السويس، ويقصدها الزوار من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد بعد أن تم تطويرها ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار».

شاهدة على أعمال حفر قناة السويس

وتعد حديقة فريال التاريخية شاهدة على أعمال حفر قناة السويس وتبلغ مساحتها 21904 أمتار كما كانت شاهدة على حفل افتتاح القناة عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل، وسميت بهذا الاسم نسبة للأميرة فريال كبرى بنت الملك فاروق الأول وحضر الاحتفال ملوك العالم منهم ملك المجر، وولي عهد بروسيا، والأمير هنري، شقيق ملك هولندا، وفرنسوا جوزيف، إمبراطور النمسا، وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة، والأمير محمد توفيق ولي العهد، والأمير طوسون نجل محمد سعيد باشا، ونوبار باشا وشريف باشا، والأمير عبد القادر الجزائري.

رفع كفاءة الحديقة

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رفع كفاءة حديقة فريال التاريخية مع الحفاظ على طابعها التاريخي حيث تتكون من 3 منصات تاريخية إحداها لملوك العالم والثانية لرجال الدين الإسلامي والثالثة لرجال الدين المسيحي.

كما تضم زهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، ومساحات خضراء وطاحونة حمراء، وعدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات تاريخية للحديقة وتاريخ بورسعيد بالإضافة إلى كوبري خشبي ومسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن.

حديقة فريال.. مقصد الزائرين

وقبل عامين، جرى افتتاح حديقة فريال بعد تطويرها خلال إحدى زيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبورسعيد، لتكون مركزا للسياحة والترفيه للزائرين من مختلف المحافظات بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة التي باتت مقصدا لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة لالتقاط الصور التذكارية.