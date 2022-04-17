بريد الوطن .. أماكن لا تنسى: حديقة الأميرة فريال

سوف نسرد فى حديثنا اليوم طبيعة تخطف الأنظار بسحرها الأخاذ، مكان تشعر وأنت تقف فيه بأنك طائر مغرد تشدو بأجمل الألحان، سوف نتحدث اليوم عن حديقة الأميرة فريال، التى تقع عند الطرف الجنوبى لمحافظة أسوان، تم إنشاؤها فى أربعينات القرن الماضى، ويرجع سبب التسمية إلى أن الملك فاروق عندما حل عيد ميلاد ابنته الكبرى الأميرة فريال، وفكر أن يهدى إليها هدية، فأهدى إليها حديقة أسوان، التى كان يتنزه بها وكانت مقصداً للزائرين الذين كانوا يأتون خصيصاً لرؤية منظر الغروب، حينما تشارك الشمس فى احتضان صفحات النيل، فى مشهد مهيب، ولهذا السبب أنشئت الحديقة بعد إنشاء فندق كتراكت القديم الذى يرجع تاريخه إلى عام 1899، مساحة هذه الحديقة 7 أفدنة كانت فى البداية مجرد ساحة بها صخور طبيعية على شكل مدرجات، وتضم عدداً من الأشجار، وتطل على النيل، حيث يرجع تاريخ الصخور بها إلى العصر الرومانى، وبالفعل تم العثور على بعض النقوش المدونة عليها، والحديقة تضم أشجاراً نادرة يتجاوز عمرها 100 عام، بعد أن أهدى الملك فاروق الحديقة إلى ابنته، أخذت على عاتقها الاهتمام بالحديقة وتطويرها، وأقامت بها العديد من الحفلات الغنائية، وجلبت إلى الحديقة العديد من الأشجار والزهور النادرة، ومن أمثلتها شجرة تخزين المياه، ومن أهم زائرى الحديقة كان الكاتب الراحل عباس محمود العقاد، الذى كان يحرص على زيارة الحديقة بشكل دائم للاستمتاع بهوايته فى القراءة، فضلاً عن الملك فاروق الذى كان يحرص على زيارة الحديقة كلما زار أسوان.

مينا سمير

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