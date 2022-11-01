إطلاق نار في «تورنتو» الكندية يسفر عن مقتل وإصابة شخصين

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخر في حادث إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة «تورنتو»، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

المشتبه به في الحادث رجل أسود

وتمكن المشتبه به في حادث إطلاق النار من الفرار من مسرح الجريمة، فيما أشارت الشرطة الكندية، في بيان، إلى نقل المصاب إلى مركز طبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

One student tells me he saw two students arguing outside the school around 3:10 p.m. https://t.co/i56rsXUydm pic.twitter.com/2pXtHfpwp2 — Beth Macdonell CTV News (@BethMacdonell) October 31, 2022

ووصفت السلطات الكندية في وقت سابق المشتبه به على أنه رجل أسود يرتدي سترة سوداء وقناع.وناشدت الشرطة، الشهود وأي شخص لديه وثق الحادث للاتصال بهم.

سياسيون كنديون يعبرون عن تعازيهم في الحادث

من جانبها، قالت قناة «سي تي في نيوز»الكندية، إن عددا من السياسيين في البلاد، عبروا عن تعازيهم في الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين، فيما وصف عمدة «تورنتو»، جون توري في بيان عبر «تويتر»، بالأمر المروع، معبرا عن غضبه للغاية لمعرفة أن إطلاق النار اندلع في منتصف النهار خارج مدرسة.

وأضاف توري، أن أي عنف مسلح غير مقبول، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

بدوره، أشار قائد شرطة تورنتو السابق، وزير السلامة العامة الفيدرالي، عضو البرلمان عن منطقة سكاربورو ساوثويست بيل بلير، إلى انفطار قلبه على كل ضحايا الحادث.