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إطلاق نار في «تورنتو» الكندية يسفر عن مقتل وإصابة شخصين

فرار المشتبه به في الحادث من مسرح الجريمة

كتب:

حسن رمضان
07:26 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
موقع حادث إطلاق النار في تورنتو الكندية

موقع حادث إطلاق النار في تورنتو الكندية

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخر في حادث إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة «تورنتو»، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

المشتبه به في الحادث رجل أسود

وتمكن المشتبه به في حادث إطلاق النار من الفرار من مسرح الجريمة، فيما أشارت الشرطة الكندية، في بيان، إلى نقل المصاب إلى مركز طبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

ووصفت السلطات الكندية في وقت سابق المشتبه به على أنه رجل أسود يرتدي سترة سوداء وقناع.وناشدت الشرطة، الشهود وأي شخص لديه وثق الحادث للاتصال بهم.

 سياسيون كنديون يعبرون عن تعازيهم في الحادث

 من جانبها، قالت قناة «سي تي في نيوز»الكندية، إن عددا من السياسيين في البلاد، عبروا عن تعازيهم في الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين، فيما وصف عمدة «تورنتو»، جون توري في بيان عبر «تويتر»، بالأمر المروع، معبرا عن غضبه للغاية لمعرفة أن إطلاق النار اندلع في منتصف النهار خارج مدرسة.

 وأضاف توري، أن أي عنف مسلح غير مقبول، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

 

بدوره، أشار قائد شرطة تورنتو السابق، وزير السلامة العامة الفيدرالي، عضو البرلمان عن منطقة سكاربورو ساوثويست بيل بلير، إلى انفطار قلبه على كل ضحايا الحادث.

 

 

 

 

 

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