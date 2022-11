إطلاق نار في «تورنتو» الكندية يسفر عن مقتل وإصابة شخصين

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخر في حادث إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة «تورنتو»، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

وتمكن المشتبه به في حادث إطلاق النار من الفرار من مسرح الجريمة، فيما أشارت الشرطة الكندية، في بيان، إلى نقل المصاب إلى مركز طبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

One student tells me he saw two students arguing outside the school around 3:10 p.m. https://t.co/i56rsXUydm pic.twitter.com/2pXtHfpwp2