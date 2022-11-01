مسؤول برازيلي: الرئيس المنتخب حريص على حضور قمة المناخ في مصر

قال مسؤول برازيلي، إن رئيس البلاد المنتخب حديثا، زعيم «حزب العمال»، لولا دا سيلفا، حريص على حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مستشار الرئيس للسياسة الخارجية: دا سيلفا مهتم بالذهاب لقمة المناخ

وأوضح كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، سيلسو أموريم، أمس الاثنين، أن دا سيلفا، مهتم بالذهاب، مضيفا للصحفيين في «ساو باولو»، أن البرازيل بحاجة لمعرفة التواريخ بالضبط وما إذا كان سيتمكن من ذلك أو لا.

وقمة المناخ، سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة «تغير المناخ» وما تفعله الدول، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».