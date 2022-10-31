أحمد موسى: الرئيس السيسي يبدأ أسبوع محافظات الصعيد عقب قمة المناخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه للعام الثاني على التوالي سيكون هناك أسبوع آخر في صعيد مصر يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: «هناك أسبوع آخر للصعيد هذا العام في شهر ديسمبر، نسعد بتشريف الرئيس السيسي للصعيد دائما، بقولكم خبر على فكرة للعام الثاني على التوالي سيكون هناك أسبوع آخر في شهر ديسمبر القادم أسبوع آخر في صعيد مصر، مع أهلنا في صعيد مصر»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد».

أسبوع الصعيد سيكون عقب انتهاء قمة المناخ

وأضاف «موسى»: «الرئيس السيسي هيكون مع أهلنا وبنكون متشرفين ومنورنا يا سيادة الرئيس، بنبقى دائمًا سعداء بوجودك يا ريس في أي مكان في الصعيد وقبلي وبحري وفي كل المحافظات في مصر».

الدولة المصرية بلد كبيرة

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية بلد كبيرة ولابد أن يكون لديها كل ما يتمنى شعبها، مشيرًا إلى أنه لابد أن نرى مصر على قدر يتم فيها من عمل يومي، وأن نحافظ عليها اليوم وغدًا وفي المستقبل.