مبعوث رئيس قمة المناخ: سنعرض توصيات شباب العالم على رئيس «COP 27»

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس قمة المناخ «COP 27» للشباب، إنه يتم عقد مؤتمر الشباب كل عام قبل مؤتمر الأطراف، كما يتم التحضير له على مدار سنة كاملة، ويرجع ذلك إلى سببين، الأول هو تمكين الشباب لفهم المفاوضات والحلول، والثاني، طرح الحلول الخاصة بالمؤتمر وإعطائها أهمية أكبر كالتي تخص التكيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التمويل.

وثيقة مؤتمر شباب العالم

وأكدت «العمراني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أهمية الطلبات الخاصة بالحلول المطروحة لقضايا التغيرات المناخية ومتابعة تطبيق الدول لتلك الحلول على أرض الواقع، مشيرة إلى أننا نهدف في الأيام الثلاث الأولى من 2 حتى 4 نوفمبر إلى طرح الوثيقة أو البيان العالمي للشباب الذي يقدم إلى رئاسة مؤتمر الأطراف.

جهود وحملات توعية بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر الشباب

وتابعت، أن الشباب سيجتمعون من 2 حتى 4 نوفمبر لتقديم البيان الخاص بتوصياتهم إلى رئيس مؤتمر الأطراف، مشيرة إلى أن البيان يخرج باسم شباب العالم وليس الشباب المصري فقط، لأن مؤتمر الشباب يضم أكثر من 1000 شاب على مستوى العالم، ذاكرة أنه جرى إقامة مؤتمر الشباب المحلي في 6 محافظات قبل المؤتمر العالمي.

وأشارت مبعوث رئيس قمة المناخ «COP 27» للشباب، إلى إطلاق كرفان تجول في 26 محافظة بمصر لبناء قدرات الشباب والأطفال وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تزامنًا مع المؤتمرات المحلية بالمحافظات.