سقوط أخطر متهم بالتزوير فى المنيا.. صدرت ضده أحكام بـ100 سنة سجن

تمكن رجال الشرطة من القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاحتيال على المواطنين في المنيا، ويخضع الآن لتحقيقات موسعة، إذ قام بسلسلة من الجرائم منها تزوير محررات رسمية، وتقليد أختام حكومية، وانتحال أسماء وصفات غير حقيقية لاستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة

وحول تفاصيل الواقعة، فكانت بدايتها ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية، وانتحال أسماء وصفات غير حقيقية، واستغلالها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تحريات الشرطة

وأوضحت تحريات رجال الشرطة، أن المتهم تنقل فى كثير من المحافظات بأسماء وصفات قام بانتحالها لارتكاب جرائمه، كما صدر ضده العديد من الأحكام الجنائية باسمه الحقيقي والأسماء والصفات المنتحلة، بلغ 5 أحكام في قضايا تزوير إجمالي مدتها بلغت 43 عامًا، فضلًا عن صدور 45 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قضايا، من بينها «نصب، تبديد، شيكات، ضرب، سرقة» بإجمالي أحكام بلغت مدتها 100 سنة تقريبًا.

وأكدت التحريات أن المتهم استأجر شقة فى منطقة الخليفة فى القاهرة لممارسة عملياته الإجرامية وتم ضبطه وبحوزته نماذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيهات مُقلدة منسوبة للعديد من الجهات والوزارات الحكومية، كما ضبط بحوزته بطاقات رقم قومي وكارنيهات مزورة، وعدد كبير من المحررات الرسمية المزورة منسوبة للعديد من الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية، ومبلغ مالي، والأدوات والأجهزة المستخدمة في اصطناع المحررات المزورة.

واعترف المتهم عقب ضبطه بجرائمه، وأنه كون تشكيل عصابي مع أثنين أخرين مقيمين فى الجيزة والمنيا، وقيامهم بتزوير محررات رسمية، والنصب والاحتيال على المواطنين، وتم ضبطهما وبحوزتهما بطاقة رقم قومي و صورة جواز سفر مزورين، بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بغسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي من خلال شرائه سيارة وشقة سكنية بأحد التجمعات السكنية.