حوادث طرق وغرق وتأجيل محاكمة قاتل خطيبته.. أخبار 24 ساعة في المنيا

شهدت المنيا العديد من الأحداث الهامة علي مدار الـ24 ساعة الماضية أبرزها تأجيل محاكمة المتهم بقتل خطيبته عروس المنيا "رحمة"، وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة لأعمال إنشاء الجامعة الأهلية بالمنيا الجديدة، ومصرع 5 وإصابة 18 في حوادث غرق بنهر النيل والبحر اليوسفي، وانقلاب سيارات في أنحاء متفرقة.

تأجيل محاكمة قاتل عروس المنيا لأغسطس

أجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة المتهم بقتل خطيبته في عام 2020 للاستيلاء على الشبكة قبل أيام من حفل الزفاف لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل للمرافعة ومناقشة الطبيب الشرعي بناء على طلب دفاع المتهم.

وشهدت المنيا وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم عمال باليومية وطلاب وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، كما انقلبت سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية التابعة لمركز مغاغة في شمال المحافظة بسبب السرعة الزائدة ونتج عن ذلك مصرع شابين، غرقا داخل الترعة.

مصرع 3 طلاب غرقا بالنيل والبحر اليوسفي

ولقي 3 طلاب مصرعهم غرقا حيث تم انتشال جثة الأول من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية قلندول في مركز ملوي، والثاني تم انتشاله من نهر النيل أمام قرية الروضة بنفس المركز، وأنتشل الأهالي جثة الثالث من البحر اليوسفي أمام قرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار، وتم نقل جثث الغرقى الثلاثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، الأعمال الإنشائية للجامعة الأهلية التي يتم إنشائها علي مساحة 41 فدان بحي الجامعات بالمنيا الجديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وتضم مباني ذكية ومرنة تطبيقا لنموذج جامعات الجيل الرابع لتقدم للمجتمع خريجين قادرين علي مواجهة التحديات العالمية الجديدة.