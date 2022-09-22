ضبط عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في البدرشين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط عاطل يقوم بتزوير محررات رسمية ويتخذ من مسكنه مقرا لنشاطه الآثم، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من مكافحة جرائم الأموال العامة، بناء على معلومات مسبقة، بضبط عاطل يبلغ من العمر 61 سنة مقيم بالبدرشين سبق ضبطه في قضية «آداب عامة» يقوم بتزوير محررات رسمية ويتخذ من مسكنه مقرا لنشاطه الآثم و بحوزته، خاتم معدني يحمل بصمته شعار الجمهورية مطموس البيانات، و21 ورقة مطبوعة لبصمة أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات «محكمة أكتوبر الجنائية - مستشفى أهناسيا المركزى - مأمورية ضرائب البدرشين - مكتب الشهر العقاري مكتب توثيق البدرشين».

31 رخصة قيادة مهنية مزورة من بين المضبوطات

وضُبط بحوزة المتهم 31 رخصة قيادة مهنية مزورة منسوبة إلى وحدة مرور الحوامدية، 4 شهادات إعفاء من الخدمة العسكرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلدين -20 إیصال سحب خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد، 13 عقد زواج رسمي ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، 17 شهادة تخرج بأسماء مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد،4 شهادات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خالية البيانات، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد- 18 توكيل خاص – رسمي عام في الإدارة - رسمي عام في القضايا ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد- 1 هاتف محمول ماركة infinix أسود اللون.

وبفحصه تبين أنه يحتوي على تعاملات مع عملائه من راغبي الحصول على المحررات والأوراق المزورة، كمـا يحتوي علـى صـور محررات و مستندات - 2 لوحة معدنية دراجة بخارية تحمل أرقام ر ف م 132- 3 آلاف جنيها حصيلة نشاطه المؤثم قانونا.

بمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحى واللواء أحمد خلف نائبي مدير المباحث، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن الموقف القانوني للمتهم من المتوقع أن يواجهه، يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 211 تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، ما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.