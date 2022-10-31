توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة في 5 مدن بقنا ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن إدراج خدمة الصرف الصحي بجميع الشوارع المحرومة والمتخللات غير المخدومة بمدن أبو تشت وفرشوط والوقف ودشنا وقوص، بخطة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي للعام المالي الحالي ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وقال «الداودي» إن ذلك يأتي استجابة للمواطنين بالمدن الخمسة لتوصيل منازلهم بمشروع الصرف الصحي، مؤكدا حرصه علي التواصل المباشر مع شكاوى المواطنين والتجاوب الفوري معها واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، انطلاقا من دور الجهاز التنفيذي للمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

توصيل الصرف الصحي للمنازل

ومن جانبه أوضح المهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم إسناد توصيل الصرف الصحي للمنازل المحرومة بالمدن الخمسة لشركات المقاولات المنفذه للمشروع لإعداد التصاميم والدراسات اللازمة، مؤكدا بدء التنفيذ بمدن دشنا وقوص والوقف، والتمهيد للبدء في شوارع مدينتي فرشوط وأبو تشت.