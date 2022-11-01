قافلتان «طبية وبيطرية» لـ«حياة كريمة» بالغربية.. علاج وصرف أدوية مجانا

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلتين في محافظة الغربية، الأولى طبية والثانية بيطرية؛ لخدمة أهالي مركز قطور قرية نشيل، وضمن أهداف المبادرة بتوفير الخدمات المجانية لأهالي القرى والمحافظات محدودة الخدمات.

وجاءت القافلة الطبية بتعاون مشترك بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة، وضمت 12 تخصصًا طبيًا مختلفًا، كما تم الكشف على 1276 حالة من المرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وتم تحويل 69 حالة إلى الكشف في المستشفيات، وذلك في قرية نشيل التابعة لمركز قطور بالغربية، بحسب ما أعلنت عنه مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

أما القافلة البيطرية كانت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ونجحت في علاج 333 رأس ماشية و3745 طائرا، وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

ويأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في توفير الخدمات المختلفة وتحسين حالة المعيشة والارتقاء بها في المحافظات والقرى النائية والتي تعاني نقص الخدمات.