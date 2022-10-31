«حياة كريمة»: تنظيم حوار مجتمعي عن مشروعات المبادرة في سمالوط بالمنيا

نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم الاثنين، حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية لطحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

مشروعات المبادرة الرئاسية في مجلس قروي طحا الأعمدة

وقال أحمد العمدة، المنسق العام لحياة كريمة في محافظة المنيا، إن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في مجلس قروي طحا الأعمدة الذي يضم 7 قرى بالإضافة إلى العزب والنجوع، حيث دار حوار مجتمعي مكثف شارك فيه جميع الفئات من رجال ونساء وشباب ورجال دين وقيادات طبيعية، حول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي ستغير تلك القرى في القطاعات المختلفة المستهدفة.

كما استعرض «العمدة» نشأة مبادرة حياة كريمة كفكرة شبابية طرحها شباب البرنامج الرئاسي، واحتضنها ورعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولاها كامل دعمه ورعايته، مؤكدا أن المبادرة هي جزء من معركة البناء التي تخوضها الدولة بعد أن خاضت معركة البقاء بنجاح وصمود القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية.

عرض أعمال مؤسسة حياة كريمة بالمنيا

وقدمت الدكتورة إيمان علي، منسق ميداني بمبادرة حياة كريمة بسمالوط، عرضا عن أعمال مؤسسة حياة كريمة بالمنيا في فعالياتها المختلفة، مثل «وصل الخير» المتعلقة بصناديق الحماية الاجتماعية، و«أولادنا مستقبلنا» التي تقدم خدمات مصرفية للأيتام، و«راجعين نتعلم» المتعلقة بالحقائب التعليمية وسداد المصروفات المدرسية، وكذا مبادرة «ابدأ» التي قدمت العديد من الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعة المصرية.

وقالت إن اللقاء المجتمعي تم خلاله مقارنة ما يطلبه الأهالي بما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية، وتبين أن معظم مقترحات الأهالي مدرجة بالفعل في المشروعات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.

حضر اللقاء أحمد العمدة، منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، منسق حياة كريمة بسمالوط، والمهندس أحمد راشد مهدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وأحمد عمران، منسق بالوحدة المحلية بسمالوط، وهدية فايز الهواري، مسؤول المشاركات الاجتماعية، وأماني تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية بطحا الأعمدة بينها حسن باشا ونزلة شادي ونزلة العمودين وبني سمرج وبوجة.