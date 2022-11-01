رئيس جامعة سوهاج: الدولة تسير بخطى طموحة لتحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر السنوي السادس للجمعية العلمية للتشريع الضريبي تحت عنوان «تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي»، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعميد كلية الحقوق، والدكتور خالد سعد زغلول نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية والمؤتمر وعدد كبير من القيادات والخبراء والمتخصصين.

الدولة تسير بخطوات طموحة

وقال رئيس جامعة سوهاج إن فعاليات المؤتمر نظمت تحت رعاية وزير المالية، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى دراسة التشريعات الاقتصادية الحالية في ضوء استراتيجية التحول الرقمي للدولة، ومدي إمكانية تطويرها وتحديثها لتواكب التحول الرقمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوات طموحة ومدروسة نحو تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة والتطوير في كافة القطاعات، لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور رابح رتيب، حرص الجمعية علي المشاركة فى وضع تصور وتوصيات تساعد فى تحديث وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية فى المستقبل المنشود، والذي لا يأتي إلا بتطوير وتحديث أساليب تقديم الخدمات ومواكبة التحول الرقمي على النحو الذي يؤدي إلى رفع كفاءتها وتحسين جودتها وتسهيل وتسريع الحصول عليها.

تكريم رئيس جامعة سوهاج

وجدير بالذكر أنه فى ختام المؤتمر كرم رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج تقديراً لمشاركته وحضوره فعاليات المؤتمر.