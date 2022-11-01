حبس المتهمين ببيع لحوم حيوانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بذبح الحيوانات خارج المجزر الآلي دون تصريح، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، صباح اليوم، بعد كشف أجهزة وزارة الداخلية سيارة بها 11 رأس ماشية مذبوحة بمحافظة المنوفية.

عقوبة الذبح دون تصريح

وحول عقوبة الذبح خارج المجزر الآلي، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ عقوبة الذبح خارج المجازر، والتجارة بالسلع الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مجرمة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، وفى حال ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر صالحة للاستهلاك الآدمى، يتم مصادرتها وبيعها بمعرفة المديرية وعقوبتها الغرامة المالية.

وأضاف «ناجي» أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مادة تعاقب على الإتجار فى اللحوم الفاسدة، ولكن جريمة بيع أو تجارة اللحوم الفاسدة تسمي جريمة غش تجاري، والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد التربح السريع، لذلك فإن الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى يعد «جنحة»، تصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات ما بين سنة لـ3 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ10 آلالف جنيهًا.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن المنوفية، تلقت بلاغًا من المواطنين بتضررهم من سيارة محملة برؤوس ماشية مذبوحة بإحدى قرى المنوفية، وعقب التحريات ضُبط المتهم سائق السيارة، وتبين إقامته بدائرة المركز، واتفق مع جزار علي تحميل المواشي بالسيارة عقب قيامهما بذبحها خارج المجزر الآلي دون تصريح، وعقب فحص السيارة تبين وجود 11 رأس ماشية مذبوحة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتكليف مختصين بإعدام الحيوانات المذبوحة بطريقة آمنة لا تضر البيئة.