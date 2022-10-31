حبس المتهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية داخل طيور مجمدة بمطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص بعد ضبطه داخل مطار القاهرة الجوي خلال محاولته تهريب مبالغ مالية كبيرة «عملات أجنبية» عن طريق إخفائها داخل طيور مجمدة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

مبالغ داخل طيور مجمدة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوي، صاحب شركة قطع غيار خلال محاولته تهريب مبالغ كبيرة عن طريق وضعها داخل طيور مجمدة، إذ جرى ضبطه خلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لدولة أجنبية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمواني المختلفة للبلاد.

تفاصيل ضبط المتهم

واستخدم رجال الشرطة، التقنيات الفنية الحديثة لضبط المتهم بحيازة مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية تقدر بـ143,100 ألف دولار أمريكي و91,350 ألف يورو، إذ جرى كشف جريمته المتمثلة في وضع تلك المبالغ الكبيرة داخل طيور مجمدة «دجاج»، وخلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى لدولة أجنبية جرى ضبطه.