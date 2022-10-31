حبس متهم بالإتجار في المخدرات بالجيزة.. وقانوني: العقوبة تصل للإعدام

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، صباح اليوم، بعد نجاح مباحث مديرية أمن الجيزة في ضبطه لحيازته 28 كيلو من مخدر الحشيش.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا، يفيد باتجار عاطل في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمنزله في حالة تلبس وعثرت القوات على 28 كيلو من مخدر الحشيش، وأقر المتهم أثناء مواجهته بالإتجار في المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار في المخدرات

ومن جانبه، أوضح المحامي حسن شومان، إن قانون العقوبات وتحديدا المادة 34، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية تصل لـ 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك حالات تخضع للعقوبة المشددة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم المتهم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الاتجار بها.